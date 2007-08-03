Геннадій Москаль: корупція нині вдвічі більша, ніж була за Кучми

Колишній представник Президента в Криму, екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ, який балотується в народні депутати у виборчому списку блоку “Наша Україна - Народна самооборона”, у новому парламенті займатиметься боротьбою з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я буду займатися тим, що мені ближче і на чому я добре розуміюся: це правоохоронна система, боротьба з корупцією, зміни законодавства в цій сфері», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

За словами Г.МОСКАЛЯ, нинішнє антикорупційне законодавство фактично не діє. Хабарників притягують до адміністративної відповідальності, штрафуючи щонайбільше на 250 гривень і навіть не звільняючи з роботи, тоді як у цій галузі слід брати приклад з високорозвинених країн, переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Г.МОСКАЛЬ наголосив, що антикорупційні заходи слід вживати у всіх без винятку галузях. «Треба внести зміни і до закону про державну службу, і розробити цілий пакет антикорупційних змін до адміністративного, кримінального, економічного законодавства», – вважає він.

Наприклад, переконаний він, потрібно прийняти закон про оподаткування власності. «Не може такого бути, що людина має старий “Запорожець” і платить податок як власник транспортних засобів, а той, хто має яхту чи літак, не платить нічого», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він також нагадав, що за часів, коли МВС очолював Ю.ЛУЦЕНКО, боротьба з корупцією в навчальних закладах, медицині, держустановах досягла певних успіхів. «Сьогодні це все розмито, все повернулося на свої місця і ще подвоїлося порівняно з тим, що було до Помаранчевої революції», – сказав Г.МОСКАЛЬ.