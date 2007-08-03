Конгрес українських націоналістів не братиме участі у виборах до ВР

Головний провід Конгресу українських націоналістів прийняв рішення не брати участі в позачергових виборах до Верховної Ради України. Про це УНІАН повідомила прес-служба КУНу.

Як зазначається у заяві Головного проводу КУНу, прийнятій 2 серпня, натомість Конгрес має намір “сконцентрувати свої зусилля на зміцненні і розбудові структури партії, підготовці до чергових виборів до Верховної Ради України, місцевих рад, Президента України, залучення членів Конгресу в органи виконавчої влади».

Як наголошується у повідомленні, таке рішення Проводу спричинене політичною ситуацією, що склалася в Україні напередодні позачергових парламентських виборів, а саме: обмежений термін підготовки до виборів, активізація антиукраїнських сил тощо.

Водночас, повідомляє прес-служба КУНу, члени Головного проводу висловили розуміння ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо об’єднання ідеологічно споріднених політичних партій. Але з огляду на те, що Конгрес є політичною партією, створеною за ініціативи Організації українських націоналістів, і свою діяльність формує на засадах ідеології українського націоналізму, та за визначенням є правою партією, ідеологічно відмінною від партій ліберально-демократичного спрямування, Головний провід Конгресу вважає, що «умова розпуску Конгресу українських націоналістів для участі у створенні єдиної політичної партії ліберально-демократичного спрямування для КУН є неприйнятною».

Водночас, Головний провід КУН закликає членство та прихильників Конгресу підтримати зусилля Президента України В.ЮЩЕНКА для забезпечення перемоги пропрезидентських сил на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій, в тому числі Конгрес українських націоналістів, підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії. Мегаблок демократичних сил матиме назву «Наша Україна – Народна самооборона». Учасники мегаблоку, як сказано у Декларації, «беруть на себе зобов`язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку і європейських соціально-економічних і політичних стандартів в Україні».

Разом із тим, 9 липня на сайті КУН з’явилося повідомлення, що Конгрес українських націоналістів виступає проти створення єдиної партії на базі виборчого мегаблоку „Наша Україна – Народна Самооборона”. Члени президії КУН вважають «поспішними і юридично некоректними положення Декларації, які стосуються створення єдиної партії, оскільки формування єдиної партії до виборів суперечить нормам Закону України „Про вибори народних депутатів України” і унеможливлює участь у виборах партій–членів мегаблоку державницьких сил в якості суб’єктів виборчого процесу». Створення єдиної партії, на думку членів президії КУН, звузить електоральну базу державницьких сил. Окрім того, на переконання КУН, формування будь-якої політичної сили без чітко окреслених ідеологічних засад та програмових політичних цілей є безперспективним.