Республіканська партія об’єднається з ПР

Республіканська партія України об’єднається з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РПУ, сьогодні у Києві відбувся IV з’їзд Республіканської партії України, який ухвалив відповідне рішення.

Делегати з’їзду рекомендували членам Республіканської партії України на позачергових виборах підтримати передвиборчу програму та виборчий список Партії регіонів.

“Умови, в яких український політикум входить у виборчу кампанію, є надзвичайно жорсткими. По-перше, як свідчать усі, без винятку, соціологічні опитування, український виборець готовий підтримати тільки ті політичні сили, які мають парламентське представництво. По-друге, українське суспільство залишається налаштованим на двополярне протистояння”, – зазначив у своєму виступі на з’їзді голова РПУ, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Згідно з поданою заявою, IV з’їзд Республіканської партії України задовольнив заяву Ю.БОЙКА про складання повноважень голови РПУ. Згідно зі статутом партії, поточне керівництво Республіканською партією покладено на Президію її Політради.

З’їзд доручив Президії Політради РПУ розпочати процес об’єднання з Партією регіонів.

“Політичне протистояння в українському суспільстві вимагає від відповідальних політиків припинити розпорошувати зусилля, натомість зосередившись на політичній консолідації на благо української держави, – наголосив Ю.БОЙКО. – Об’єднання зусиль з нашими найближчими політичними однодумцями з Партії регіонів повністю відповідає цій стратегічній потребі, яку відчуває українське суспільство”.