Червоненка обрано лідером НСНУ на обласній конференції
Запоріжжя йде на вибори
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО обраний керівником Запорізької обласної організації партії «Народний Союз Наша Україна".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на 7-й позачерговій конференції Запорізькою облорганізації НСНУ.
"Спочатку на пост глави обласної організації претендувало шестеро людей, але троє зняли свої кандидатури на користь Є.ЧЕРВОНЕНКА, а голосування ще по двом не проводилося взагалі, оскільки за Євген ЧЕРВОНЕНКА, який виявився першим по порядку в списку кандидатів, проголосувало 83 з 102 учасників конференції", - розповіли УНІАН представники Запорізької облорганізації НСНУ після завершення конференції, на яку журналісти допущені не були.