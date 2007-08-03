Луценко впевнений у тих, кого пропонує до списку

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, голова Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО впевнений у кандидатах в народні депутати, яких він пропонує до списку блоку НУ-НС.

Про це йдеться у коментарі Ю.ЛУЦЕНКА, переданому УНІАН прес-службою руху.

За його словами, до списку входять фахівці, які працюють у всіх галузях суспільного життя і представляють усі регіони України.

“Я дуже радий, що це не зброєносці ЛУЦЕНКА, не його друзі по життю – це команда, яка репрезентує і наступ на криміналітет, і вміння будувати життя”, – сказав лідер блоку.

Зокрема, колишнього представника Президента в Криму, екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадія МОСКАЛЯ лідер НУ-НС назвав символом “принципової міліції, що загнала кримських, закарпатських, донецьких та інших злочинців далеко за межі України”. “Це наша відповідь на кримінальний наступ на Україну ”, – додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також лідер руху відзначив заступника генпрокурора – прокурора Криму Володимира ШЕМЧУКА та тележурналіста Володимира АР’ЄВА.

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що виборчий список складено на основі рейтингових соціологічних опитувань у всіх регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня партія «Вперед, Україно!», яка є кістяком громадянського руху Ю.ЛУЦЕНКА, затвердила рішення йти на вибори у складі демократичного блоку НУ-НС та визначила список своїх кандидатів у депутати. До першої десятки виборчого списку партії «Вперед, Україно!», затвердженої на з’їзді, увійшли: голова партії і лідер руху Ю.ЛУЦЕНКО, тележурналіст директор ТОВ «Студія-Зміна» В.АР’ЄВ, колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, голова редакційної ради газети «Сільські вісті» Іван СПОДАРЕНКО, член Громадянського руху “Народна самооборона” Давид ЖВАНІЯ, радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ, прокурор АР Крим В.ШЕМЧУК, президент Центру досліджень політичних цінностей О.ДОНІЙ, колишній представник Президента в Криму та екс-губернатор Луганщини Г.МОСКАЛЬ та перший заступник голови партії «Вперед, Україно!» Олег НОВІКОВ.