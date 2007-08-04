Регіонали взяли в прийми двох бютівців і нашоукраїнця

На засіданні Політради Партії регіонів, що проходить в ці хвилини, в її ряди вступили ряд відомих в Україні політиків, повідомляє прес-служба Партії регіонів. Це глава МНС Нестор Шуфрич, замміністра юстиції Ірина Богословська, народний депутат від «Нашої України» Володимир Заплатинський, а також народні депутати-члени парламентської фракції БЮТ Максим Луцкий і Олександр Єдін.