Регіонали взяли в прийми двох бютівців і нашоукраїнця
10:41, 04 серпня 2007Політика
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Прізвища поповнення у рядах ПР
На засіданні Політради Партії регіонів, що проходить в ці хвилини, в її ряди вступили ряд відомих в Україні політиків, повідомляє прес-служба Партії регіонів. Це глава МНС Нестор Шуфрич, замміністра юстиції Ірина Богословська, народний депутат від «Нашої України» Володимир Заплатинський, а також народні депутати-члени парламентської фракції БЮТ Максим Луцкий і Олександр Єдін.
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