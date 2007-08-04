У ЦВК вважають, що задовольнити Тимошенко – нереально

Одночасне проведення виборів і референдуму щодо змін до Конституції – нереальне. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, лише розгляд ініціативи на проведення референдуму у ЦВК займе не менше 15-ти днів. Ще більше місяця потрібно на зібрання та перевірку підписів.

"Чисто з технічних причин, є певні строки розгляду цього питання, є певні стадії, і ці стадії обминути просто так неможливо, - сказав Магера. - Я в даному разі говорю про Всеукраїнський референдум, який може мати обов`язкові наслідки при згоді багатьох політичних сил я допускаю, що може бути якесь прийнято рішення про проведення саме консультативного референдуму, але це знову ж таки це повинно бути рішення вищих органів влади, на сьогодняшній день таких рішень нема."

Ідея "два в одному" - і референдуму, і виборів - це одне з гасел кампанії Блоку Юлії Тимошенко. БЮТ пообіцяв назбирати не менше 3-х мільйонів підписів на підтримку такого плебісциту. Першим про референдум щодо конституційних змін заговорив Президент.