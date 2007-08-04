Янукович приїхав на з’їзд Партії регіонів
11:13, 04 серпня 2007Політика
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Рух транспорту було перекрито
У Києві біля Палацу «Україна», де розпочався сьогодні об 11.00 X з’їзд Партії регіонів, зібралися близько 400 прихильників цієї партії.
Як передає кореспондент УНІАН, по другий бік приміщення палацу, крім прапорів Партії регіонів, є громадяни з прапорами Соціалістичної партії.
Наразі, близько 11.00 до палацу прибув лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, у зв’язку з чим рух транспорту по вулиці було перекрито.
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