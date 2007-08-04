Янукович приїхав на з’їзд Партії регіонів

У Києві біля Палацу «Україна», де розпочався сьогодні об 11.00 X з’їзд Партії регіонів, зібралися близько 400 прихильників цієї партії.

Як передає кореспондент УНІАН, по другий бік приміщення палацу, крім прапорів Партії регіонів, є громадяни з прапорами Соціалістичної партії.

Наразі, близько 11.00 до палацу прибув лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, у зв’язку з чим рух транспорту по вулиці було перекрито.