У Януковича знову якісь ”найсерйозніші випробування”

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що конституційна реформа "пройшла випробування".

Про це він заявив в у своїй статті, присвяченій підсумкам року роботи уряду, опублікованій у тижневику “Дзеркало тижня” (№ 28 (657) 4 - 10 серпня 2007 р.).

«Взаємодія Кабінету міністрів і парламенту стала головним випробуванням для конституційної реформи… Сьогодні вже можна впевнено констатувати, що це випробування реформа пройшла», — заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, реформа наблизила Україну до створення «системи ефективного управління державою, максимально наближеної до світових норм демократії».

Разом із тим прем`єр визнав, що адаптація інститутів державної влади до нових конституційних і політико-правових умов парламентсько-президентської системи «була непростою і, найчастіше, хворобливою».

Ускладнили цей процес, на його думку, представники опозиції.

«Радикально налаштовані представники опозиції, замість конструктивного діалогу та співробітництва, віддали перевагу мові ультиматумів та політичній дестабілізації. На превеликий жаль, за ними в цьому пішов і глава держави, — підкреслив ЯНУКОВИЧ. — Як наслідок — держава сьогодні, як уже не раз бувало в її історії, стоїть на порозі найсерйозніших випробувань».

Крім того, у своїй статті прем’єр зазначає, що уряд вже приступив до поліпшення життя народу. За словами В.ЯНУКОВИЧА, програма антикризових дій була повністю виконана його урядом за перших п`ять місяців роботи, і вже з початку 2007 року Кабмін займається забезпеченням економічного зростання, яке, у свою чергу, повинне гарантувати «неухильне підвищення соціальних стандартів для населення».

Прем`єр зазначив, що цього року збільшилися витрати бюджету на соціальні потреби, понижено рівень заборгованості зі зарплати, розпочато поетапне підвищення зарплат і пенсій. «Вже в жовтні цього року заробітна плата лікарів, вчителів, військовослужбовців та працівників інших категорій зросте майже у півтора рази», — пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив: «Незважаючи на нестабільність політичної ситуації та низку негативних економічних чинників, ми впевнено утримуємо інфляцію в раніше запланованих межах».

«Крім того, уряд тримає під контролем ціни на харчові продукти та товари першої необхідності», — запевнив прем`єр, відзначивши «рішучі» дії уряду в питанні продовольчої безпеки країни.

Так, за словами В.ЯНУКОВИЧА, встановлення квот на експорт зерна було націлене на стабілізацію ситуації на продовольчому ринку і захист інтересів мільйонів жителів країни. Критику здійснених урядом неринкових заходів з боку опозиції він назвав «спробами популістів заробити собі додаткові політичні бали».

«Ми зробили все, з урахуванням цього досвіду, щоб у державні й регіональні резерви було закладено обсяги зерна, достатні для запобігання різкому подорожчанню хліба. І те, що за нинішніх несприятливих для нового врожаю погодних умов нам вдається тримати ціни на хліб під контролем, — найпереконливіший доказ правильності таких дій», — підкреслив прем`єр, запевнивши, що його уряд не націлений на «миттєвих результатів заради політичної кон’юнктури».