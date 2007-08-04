Політрада ПР назвала свій варіант першої десятки (список)

Партія регіонів має намір внести до першої п’ятірки свого списку кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА, Раїсу БОГАТИРЬОВУ, Тараса ЧОРНОВОЛА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ та Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, ці кандидатури до першої п’ятірки списку пропонує затвердити з’їзду Партії регіонів політрада, засідання якої відбулося сьогодні зранку.

Також політрада пропонує делегатам з’їзду на шосту позицію списку затвердити Миколу АЗАРОВА, сьому – Рината АХМЕТОВА, восьму – Олександра ЄФРЕМОВА, дев’яту – Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО, десяту – Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Остаточний варіант, як першої десятки, так і списку загалом, буде затверджено на з’їзді партії, який проходить сьогодні в Києві.