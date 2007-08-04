Мороз знає, з чого народилася політична криза?

Лідер СПУ, голова ВР п’ятого скликання Олександр МОРОЗ вважає, що основною матеріальною причиною нинішньої політичної кризи є боротьба різних кланів за контроль над газовими потоками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час з’їзду СПУ у Києві.

«Криза – це наслідок боротьби олігархічних груп за контроль над газовими потоками. Це перша і основна матеріальна причина політичного загострення», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що у 2005 році Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді голови уряду, ініціювала розрив газової угоди між Україною і Росією, що передбачала до 2009 року постачання до України газу за ціною 50 дол. за кубометр.

Лідер СПУ зазначив, що метою таких дій була передача посередникам контролю за газовими потоками задля отримання надприбутків для олігархічного клану Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми пам’ятаємо чим це завершилось – великим політичним скандалом і її відставкою», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він наголосив, що роботу в цьому напрямку «клану ТИМОШЕНКО» продовжив «клан ЮЩЕНКА».

О.МОРОЗ зазначив, що СПУ пропонує у газовому питанні перейти на прозорі схеми, які полягатимуть у тому, що Україна на кордоні буде купувати газ за ціною, яка складається, а вже потім продавати його самостійно споживачам.