Янукович: 19-го числа буду там, де мені необхідно бути (доповнено)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що 19 грудня він перебуватиме там, де це буде необхідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сумах, відповідаючи на запитання, чи поїде він до Москви 19 грудня.

«Знаєте, є таке питання: здогадайтесь з одного разу чи з двох. Я вам скажу з одного разу. Інтриги, які розводять політики, ми до них уже звикли, і для мене це не дивина. Я нікому не давав жодної інформації, де я буду 19-го числа. Буду там, де мені необхідно бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що Європейський Союз для України має важливе значення.

За його словами, Україна зробила велику роботу на шляху до євроінтеграції. Він нагадав, що на сьогодні підготовлено дві угоди – повністю узгоджено Угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а в Угоді про асоціацію залишилось відкритим одне питання.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна наполягає на фіксуванні в угоді європейської перспективи. «Наші партнери нам ще не сказали ні «так», ні «ні», - зазначив він, додавши, що переговори тривають.

При цьому Президент заявив, що як саме завершиться переговорний процес, ще невідомо.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, дехто лякає, що Європі сьогодні не до України, що там є власні економічні проблеми, і вони опікуються більше внутрішніми проблемами, ніж питаннями інтеграції. «Дійсно, якась доля правди у цьому є», - сказав Президент. Водночас він наголосив, що Україна відстоюватиме свої національні інтереси і пріоритети.

За його словами, Україна, намагаючись інтегруватись до Європи, у першу чергу хоче досягти європейських стандартів життя. «Але сьогодні Україна самотужки долає багато економічних проблем, другий рік поспіль ми долаємо дефіцит бюджету», - сказав він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, у 2009 році він був на тому ж рівні, що й у Греції, але у 2010 році, порівняно з Грецією, Україна його суттєво скоротила.

Він наголосив, що немає скорочень соціальних витрат, які присутні у Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні у Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації про візит В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня у Києві має відбутися саміт Україна-ЄС.