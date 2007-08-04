Мороз обіцяє зі шкіри випнутися, аби виборів не було

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ зробить все можливе, щоб дострокові вибори до Верховної Ради не відбулися

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі О.МОРОЗА до громадян України, розповсюдженому на XIII з’їзді Соцпартії.

«Я ще раз заявляю: вибори не вирішують жодної проблеми. Це авантюра, яка дорого може коштувати державі і людям», - зазначив О.МОРОЗ, додавши, що вибори не є боротьбою проти політичної корупції, а навпаки засвідчують боротьбу інституту Президента проти Конституції, гарантом дотримання якої В.ЮЩЕНКО мав би бути.

«Соціалісти робитимуть усе, щоб незаконні вибори не відбулися. Якщо ж наших зусиль буде недостатньо, візьмемо участь у виборах самостійно, і, впевнений, виграємо їх», - переконаний О.МОРОЗ.

На його думку, під приводом виборів Президент може нав’язати суспільству референдум щодо нової редакції Конституції, “приманкою” для якого стане пропозиція ліквідувати недоторканність народних депутатів.

О.МОРОЗ переконаний, що нова Конституція юридично утвердить в Україні диктаторську модель влади. «В.ЮЩЕНКО (а згодом будь-хто) - сам єдиний господар в Україні! До такого не додумався Л.КУЧМА», - підкреслив О.МОРОЗ.