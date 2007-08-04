Старт перегонів: БЮТ просить НУ-НС бути обережнішими з рекламою

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО закликає блок “Наша Україна – Народна самооборона” запобігати спробам порушення виборчого законодавства та проявам адміністративного ресурсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні на зустрічі із журналістами в Черкасах.

«Сьогодні я звертаюся до своїх колег із «Нашої України» з проханням бути взірцем у проведенні справді правової, демократичної передвиборчої кампанії і запобігати найменшим спробам порушення виборчого законодавства та проявам адмінресурсу», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він звернув увагу на те, що сьогодні, з початком виборчого процесу, вже почалися звинувачення у застосуванні адміністративного ресурсу з боку окремих міністрів, губернаторів та інших державних службовців.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що з початком виборчого процесу не зникли бігборди із передвиборчою агітацією «Нашої України – Народної самооборони» стосовно скасування депутатської недоторканності. В той же час, така агітація на сьогодні заборонена законодавством – оскільки, відповідно до закону «партія (блок), кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку)». Тим більше, що ці рекламні щити, на якій міститься цитата Президента України, робить і Віктора ЮЩЕНКА причетним до цієї реклами, що розміщується сьогодні на доволі сумнівних правових підставах і може викликати звинувачення з боку політичних опонентів.

Згодом, зазначив М.ТОМЕНКО, навіть незначні порушення виборчого законодавства можуть стати приводом для скарг з боку опонентів, предметом розгляду на засіданнях Центральної виборчої комісії, судових позовів тощо. М.ТОМЕНКО висловив переконання, що БЮТ і «Наша Україна», як демократичні сили, повинні демонструвати взірець правового ведення передвиборчої кампанії.