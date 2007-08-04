Ющенко захистить Януковича від шантажиста Мороза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає шантажем уряду заяви голови Верховної Ради України V скликання, голови Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА про вихід СПУ з коаліції.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, В.ЮЩЕНКО розцінює останні заяви О.МОРОЗА щодо проведення позачергової сесії цього складу парламенту як цілковито безпідставні з усіх можливих позицій: правових, політичних, моральних.

«Глава держави вбачає у таких висловлюваннях виключно особистий мотив пана МОРОЗА – він прагне будь-якою ціною, у тому числі, й всупереч Конституції, домогтися підтвердження своєї влади, якої у нього немає з моменту втрати Верховною Радою повноважності», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Президент звернув увагу на спробу О.МОРОЗА використати у власній політичній грі партії, які утворили більшість у ВР V скликання. «Погрози соціалістів про вихід із коаліції не мають сенсу і не тягнуть за собою жодних правових наслідків, у тому числі й для Кабінету Міністрів. Ці закиди можна розглядати як неприкритий шантаж уряду, що категорично неприпустимо, безглуздо й обурливо. Нинішня Верховна Рада неповноважна, тому народні депутати не можуть виконувати законотворчих функцій. Можливе рішення Соцпартії про припинення участі в коаліції буде не більше, ніж політичним демаршем», – сказав В.БАЛОГА.

Глава держави відзначив, що чинний на сьогодні Кабінет Міністрів складе свої повноваження перед Верховною Радою VI скликання, обраною на позачергових виборах 30 вересня. «Уряд під керівництвом прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА дійсно невдовзі припинить свою діяльність. Однак це відбудеться згідно з конституційною процедурою, а не під тиском чи з примхи будь-кого, зокрема, лідера соціалістів», – цитує Президента В.БАЛОГА.

За словами керівника Секретаріату, глава держави закликає всі політичні сили до відповідальності та чіткого додержання законів у період проведення виборчої кампанії: «Президент наголошує, що суспільство та країна ніколи не можуть бути заручниками приватних інтересів. Зараз усім потрібно дивитися в майбутнє, а не гарячково чіплятися за минуле. Очевидно, що більшість відповідальних політичних сил це розуміють і тому готуються до виборів. Україна потребує змін, які готуватиме вже нова влада», - підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Представники Партії регіонів заявляли, що фракція ПР не братиме участі у позачерговій сесії ВР.

Після цього О.МОРОЗ не виключив виходу СПУ з коаліції, якщо Партія регіонів не братиме участі в позачерговій сесії ВР.

30 липня керівники фракцій визнали доцільним перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання.

Того ж дня О.МОРОЗ видав розпорядження, за яким позачергова сесія Верховної Ради України п`ятого скликання була перенесена на 7-10 серпня 2007 року.