Реклама з Тимошенко зазнала цензури на всіх телеканалах

Рекламні ролики Блоку Юлії Тимошенко "відцензуровали" всі телеканали, навіть 5 канал. Про це Українській правді сказав один з політтехнологів блоку.

Внаслідок “редагування” із роликів зникли кадри з Ющенко, Морозом та Януковичем у ніч 27 травня (цей кадр політтехнолог назвав “трійкою лебедів”). Цей кадр не пройшов цензуру на жодному телеканалі. "Точно також більшість телеканалів вирізали матеріал, де Кучма в 1996 році тисне руку Морозу за прийняття такої вдалої для нього Конституції", - додав співбесідник видання.

“Лебедів, Кучму з Морозом попросили вирізати всі канали, навіть "5 канал", - уточнив політтехнолог.

Юлія Тимошенко також підтвердила інформацію про відмову каналів показувати ролики в первисному вигляді.

"Так, це правда. Ролики змусили переробити, а частина каналів не взяла наш ролик, у якому говориться про зупинку 63 соціальних законів урядом Януковича. Той кадр, де тисли руки три керівники держави, нам сказали переробити", - повідомила Тимошенко.

На уточнення з приводу мотивації дій каналів, Тимошенко висловила думку, що "ніякої мотивації не бути – просто була така вимога".

Але, пише Українська правда, від цензури постраждала реклама не тільки БЮТ. У прес-службі Партії регіонів підтвердили виданню, що в їхній практиці також був прецедент, коли "всі канали", куди вони звернулися, не прийняли в ефір запропоновану їм рекламу. Замість цього, посилаючись на закон, була дана порада вирізати деякі кадри.

Крім того, за словами представника прес-служби ПР, саму прискіпливу експертизу їхнього ролика влаштували юристи ТРК "Україна", що належить Ринату Ахметову.