Мороз заявив, що вже нічого не винен Мельниченку

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ озвучив першу десятку виборчого списку Соцпартії для участі у дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прес-конференції в Києві він зазначив, що очолить список він особисто, друге місце посяде міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, третє – депутат парламенту п’ятого скликання, почесний голова правління Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча Володимир БОЙКО, четверте - голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК, п’яте - міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО.

За його словами, наступна п’ятірка складається: Михайло МЕЛЬНИЧУК, Іван БОКИЙ, Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ та Степан БУЛЬБА.

О.МОРОЗ зазначив, що в прохідній частині списку також будуть представлені Ярослав МЕНДУСЬ та Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, керівники партії розглянули питання щодо включення до списку колишнього майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, але політрада вирішила, що включення його до списку може свідчити, що в партії нема нових ідей.

Лідер СПУ нагадав, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО під час минулої виборчої кампанії зняв свою кандидатуру і СПУ виконала свій обов’язок перед ним.

В цілому, за його словами, в списку кандидатів в народні депутати від СПУ буде представлено близько 350 кандидатів.

Він висловив переконання, що партія набере «оптимальну» кількість голосів, щоб бути представленою в парламенті.

За його словами, передвиборча кампанія СПУ буде спрямована на середній клас та людей, які своєю працею заробляють собі на життя.

О.МОРОЗ зазначив, що до прохідна частина списку не буде докорінно змінена. «Зміни будуть, але не дуже багато», - сказав він.

Також лідер СПУ повідомив, що його політична сила планує витратити на передвиборчу кампанію близько 30 млн. грн.