У черговій сварці ПР з журналістами винні люди Гелетея?

Інцидент з журналістом „Української правди”на з‘їзді Партії регіонів вчинили співробітники Державної служби охорони (ДСО). Про це повідомляє прес-служба ПР.

За інформацією прес-служби, працівники ДСО відмовили в акредитації журналісту „Української правди” Сергію Лещенку через порушення ним статті Закону „Про охорону органів виконавчої влади та посадових осіб”. За словами працівника ДСО, журналіст не виконав певних вимог, а саме „заважав проходу посадової особи, охорону якої здійснює ДСО”.

”Працівники ДСО намагалися зобов‘язати прес-центр з‘їзду Партії регіонів позбавити журналіста акредитації, - йдеться у повідомленні прес-служби. - Однак прес-службі Партії регіонів вдалося залагодити конфлікт, і журналіст зміг потрапити до зали, де відбувався з‘їзд.

Прес-служба Партії регіонів приносить вибачення журналісту за надмірну „пильність” Державної служби охорони. Але одночасно з цим ми привертаємо увагу журналістів, що під час заходів за участю посадових осіб держави існують певні обмеження і вимоги, які обов‘язкові для виконання всіма громадянами”.

Також у прес-службі наголосили, що на з‘їзді Партії регіонів це був єдиний випадок непорозуміння між численними лавами журналістів та відомством Гелетея.

Раніше Українська правда повідомила, що журналіста видання на з‘їзд не пускала представник прес-служби Партії регіонів, яка заявила, що Лещенка викреслили "за порушення правил зйомок".