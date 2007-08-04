Партія Кінаха сьогодні голову складе
Лідер пішов до списку регіоналів
Партія промисловців і підприємців України під час сьогоднішнього з`їзду планує обрати нового лідера.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив член ПППУ, народний депутат Верховної Ради V скликання Лев ГНАТЕНКО.
За його словами, основним кандидатом на посаду лідера партії є Людмила ДЕНИСЮК.
Як відомо, нинішнього лідера ПППУ, міністра економіки Анатолія КІНАХА включено в список Партії регіонів.
Довідка УНІАН. Л.ДЕНИСЮК, народилася 25 вересня 1956 р. в Білій Церкві Київської області. У 1979 р. закінчила Київський інститут легкої промисловості, в 1994 – Українську академію мистецтв.
На даний момент є віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців, заступником голови ПППУ, заступником голови Київської міської держадміністрації.