Регіонали затвердили список, який бачив тільки Янукович

X з’їзд Партії регіонів затвердив список кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили делегати з’їзду.

Перед тим, як поставити на голосування запропонований політрадою партії проект відповідного рішення, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зачитав лише першу десятку виборчого списку.

До неї увійшли: під першим номером - прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, другим – Раїса БОГАТИРЬОВА, третім – Тарас ЧОРНОВІЛ, четвертим – Інна БОГОСЛОВСЬКА, п’ятим – Нестор ШУФРИЧ, шостим – Микола АЗАРОВ, сьомим – Ринат АХМЕТОВ, восьмим – Олександр ЄФРЕМОВ, дев’ятим - Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, десятим – Борис КОЛЕСНИКОВ.