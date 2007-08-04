Цушко: «Як кажуть в Одесі, не дочекаєтесь»

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявляє, що стан його здоров`я задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні, виступаючи на ХІІІ з`їзді СПУ.

Він наголосив, що останнім часом багато хто цікавиться станом його здоров`я.

«Як кажуть в Одесі, не дочекаєтесь», - наголосив він.

Він також відзначив, що багато представників ЗМІ ображаються на нього, що він не відповідає на питання. І пообіцяв найближчим часом провести прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА на реанімаційному літаку був доставлено до німецької клініки.

21 липня В.ЦУШКО повернувся до України.