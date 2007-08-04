Колишній нашоукраїнець Головатий потрапив до списку ПР

Партія регіонів до свого виборчого списку кандидатів, що балотуватимуться в народні депутаті на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня, включила Сергія ГОЛОВАТОГО.

Зокрема, як передає кореспондент УНІАН, до виборчого списку, який був затверджений сьогодні під час з’їзду Партії регіонів, С.ГОЛОВАТИЙ включений під номер 93. Під час виборів 2006 року він балотувався до ВР за списком блоку “Наша Україна”.

Очолив список лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Крім того, до списку включені всі народні депутати від Партії регіонів, що представляли цю політичну силу у Верховній Раді V скликання. При цьому деякі з них включені не до прохідної частини списку, а знаходяться на 200-х місцях. В то й же час, до списку включені міністри нинішнього складу уряду. Крім того, під номером 17 до списку включений екс-генпрокурор Геннадій ВАСИЛЬЄВ, колишній член блоку “Наша Україна” Олександр ВОЛКОВ (№42), колишній член блоку “Наша Україна”, міністр економіки Анатолій КІНАХ (№53). До списку також включені директор “Енергоатому” Андрій ДЕРКАЧ (№98), що балотувався до ВР V скликання за списком СПУ, деякі народні депутати, що раніше пройшли до ВР за списками БЮТ – Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (№100), Олександр ЄДІН (№120), Михайло ЗУБЕЦЬ (№174), Максим ЛУЦЬКИЙ (№181), Олег НАДОША (№182), Володимир ОЛІЙНИК (№184) та інші.

До першої десятки списку увійшли: під першим номером - прем’єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, другим – Раїса БОГАТИРЬОВА, третім – Тарас ЧОРНОВІЛ, четвертим – Інна БОГОСЛОВСЬКА, п’ятим – Нестор ШУФРИЧ, шостим – Микола АЗАРОВ, сьомим – Ринат АХМЕТОВ, восьмим – Олександр ЄФРЕМОВ, дев’ятим - Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ, десятим – Борис КОЛЕСНИКОВ.