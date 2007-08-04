Місце Кінаха зайняла заступниця Черновецького
17:02, 04 серпня 2007Політика
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Денисюк підтримала більшість
Лідером Партії промисловців і підприємців України обрано Людмилу ДЕНИСЮК, заступниця глави Київської міськдержадміністрації з питань підприємництва.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на VI з`їзді партії. Л.ДЕНИСЮК обрано лідером ПППУ більшістю голосів, проти висловились 47 делегатів з`їзду.
Кандидатура Л.ДЕНИСЮК на посаду голови партії була схвалена політрадою партії. Зміна лідера відбулася через те, що колишній голова партії Анатолій КІНАХ балотуватиметься в народні депутати за списком Партії регіонів.
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