Місце Кінаха зайняла заступниця Черновецького

Лідером Партії промисловців і підприємців України обрано Людмилу ДЕНИСЮК, заступниця глави Київської міськдержадміністрації з питань підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на VI з`їзді партії. Л.ДЕНИСЮК обрано лідером ПППУ більшістю голосів, проти висловились 47 делегатів з`їзду.

Кандидатура Л.ДЕНИСЮК на посаду голови партії була схвалена політрадою партії. Зміна лідера відбулася через те, що колишній голова партії Анатолій КІНАХ балотуватиметься в народні депутати за списком Партії регіонів.