Ахметов вже відмовився від міністерського портфеля

Один з лідерів Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ не планує працювати в уряді, а прагне залишитись на роботі в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ повідомив журналістам перед початком презентації чільної частини передвиборного списку Партії регіонів у палаці спорту в Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він після обрання в парламент піти на роботу в уряд Р.АХМЕТОВ сказав: «у мене немає планів працювати в уряді, я буду працювати в парламенті».

На питання журналістів, чому він обрав саме сьомий номер списку Р.АХМЕТОВ відповів, що таке місце йому визначили колеги по партії.