Партія Януковича підписала меморандум з партією Путіна

Партія регіонів України і партія «Единая Россия» підписали в суботу в Києві меморандум про співробітництво.

Як повідомляє прес-служба ПР, обидві партії підтвердили плідне, взаємовигідне партнерство у рамках укладеної 2005 року Угоди про співробітництво.

У документі сторони висловили намір і далі продовжувати взаємні консультації, узгоджувати свої політичні позиції, налагодити співробітництво на всіх рівнях партійних структур.

“Партія регіонів і партія «Единая Россия» підтвердили готовність активно співробітничати з метою спонукати уряди наших країн до поглиблення стратегічного партнерства Росії та України, розширення економічної кооперації”, - йдеться в меморандумі.

Партія регіонів і партія «Единая Россия» заявили про намір активно впливати на уряди своїх країн з метою розвитку спільних гуманітарних, освітніх, соціальних, культурних та спортивних проектів.

У рамках Великого договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією сторони погодились контролювати дії своєї влади з метою недопущення входження своїх країн до будь-яких міжнародних військових структур, що загрожують національній безпеці сусідньої держави.