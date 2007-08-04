Пинзеник вступився за Тимошенко

Сьогоднішні закиди голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО з приводу нібито ініціювання нею розірвання газових угод під час перебування на посаді прем`єра не витримують жодної критики і є спробою прикрити провали нинішньої коаліції з газового питання.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, сказав екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, коментуючи сьогоднішні заяви О.МОРОЗА на з’їзді СПУ.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, ці заяви з точністю до навпаки перекручують дійсний справ речей. Він нагадав, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО пішов у відставку у вересні 2005 року, а нові газові угоди було підписано у січні 2006-го.

«Більше того, - наголосив екс-міністр фінансів, - позиція прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО полягала в ініціюванні укладання прямих угод з постачальниками газу з Росії - без посередників. І зараз, в опозиції, лідер БЮТ першою вимагала позбутися посередників у поставках російського газу, що було б значно вигідніше для України».

В.ПИНЗЕНИК також нагадав, що «за прем`єрства Ю.ТИМОШЕНКО ціна за кубометр газу стеновила 60$. Натомість, уже за перебування при владі нинішньої коаліції ЯНУКОВИЧА і МОРОЗА, вона зросла на 35$ з часу попереднього уряду. І перенесення переговорів з Росією на жовтень - після виборів - свідчить про приховування своєї неспроможності відстояти позицію України у переговорах щодо прийнятної ціни. Очевидно, урядова коаліція готує для громадян неприємний сюрприз щодо нової ціну газу».

Заяви екс-спікера ВР лідер ПРП розцінив як «прояв крайньої слабкості Олександра МОРОЗА як людини і політика, адже неправда чи самообман - це не аргумент, навіть для самовиправдання», - говориться в повідомленні прес-служби ПРП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час з’їзду СПУ О.МОРОЗ назвав основною матеріальною причиною нинішньої політичної кризи боротьбу різних кланів за контроль над газовими потоками.

Він сказав, що у 2005 році Юлія ТИМОШЕНКО, перебуваючи на посаді голови уряду, ініціювала розрив газової угоди між Україною і Росією, що передбачала до 2009 року постачання до України газу за ціною 50 дол. за кубометр. Лідер СПУ зазначив, що метою таких дій була передача посередникам контролю за газовими потоками задля отримання надприбутків для олігархічного клану Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому він наголосив, що роботу в цьому напрямку «клану ТИМОШЕНКО» продовжив «клан ЮЩЕНКА».