Кінах вітає Тимошенко з конструктивним плагіатом

Екс-голова Партії промисловців та підприємців України, міністр економіки Анатолій КІНАХ вітає Юлію ТИМОШЕНКО з плагіатом назви програми ПППУ "Український прорив".

Як передає Ліга, зокрема в суботу на VI з`їзді ПППУ було прийнято маніфест, у якому партія пропонує програму відродження країни "Український прорив Останні події".

А.КІНАХ зазначив, що радий тому, що Ю.ТИМОШЕНКО також презентувала програму "Український прорив". Він підкреслив, що вже направив книгу ПППУ з їхньою програмою "Український прорив", виданою ще три роки тому.

"Я хотів би, щоб такого конструктивного плагіату було якнайбільше", - підкреслив він і додав, що в такому випадку буде консолідація зусиль для розвитку країни.

А.КІНАХ також заявив, що не стане членом Партії регіонів. Він підкреслив, що перед представниками ПППУ, які ввійшли до списку Партії регіонів, не ставилася вимога обов`язкового членства в ній.

Як повідомляв УНІАН, А.КІНАХ і член партії, народний депутат Василь ГУРЄЄВ припинили членство в ПППУ відповідно до рішення партійного з`їзду через входження до виборчого списку Партії регіонів України.

Водночас, на сьогоднішньому з`їзді ПППУ не ухвалила рішення про підтримку Партії регіонів на виборах.