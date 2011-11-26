У храмах відслужать молебні за здоров’я Тимошенко

27 листопада, в день народження лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО, з благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України ФІЛАРЕТА у Володимирському патріаршому кафедральному соборі м. Києва та в інших храмах Української Православної Церкви Київського Патріархату буде відслужено молебні за здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку з погіршенням стану її здоров’я.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

Молебні відбудеться у неділю після завершення Божественної Літургії.

Також цього дня молебні за здоров’я лідера партії «Батьківщина» служитимуть у храмах Української Греко-Католицької Церкви (Патріарший собор Воскресіння Христового, Св. Василія Великого та Святителя Миколая на Аскольдовій могилі), Української Автокефальної Православної Церкви (Свято-Покровська церква на Подолі), Римо-Католицькій Церкві (костьол Св. Олександра), та і багатьох інших храмах.