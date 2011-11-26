Голову харківських чорнобильців виключать з Партії регіонів

У Харкові через участь у акціях протесту чорнобильців з Партії Регіонів виключать голову міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира ПРОСКУРІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської обласної організації Партії регіонів з посиланням на першого заступника голови обласної парторганізації Олену ОЛЕШКО.

Вона підкреслила, що Харківська обласна організація Партії регіонів «послідовно підтримує громадські організації учасників ліквідації аварії на ЧАЕС», розуміє «складність соціальних проблем, в яких опинилися чорнобильці, та важливість їх термінового вирішення на вищому державному рівні», однак не підтримує відкрите протистояння між суспільним рухом чорнобильців і органами влади Харківщини, «яке ініціюється окремими представниками цієї організації».

«Дії нашого однопартійця Володимира ПРОСКУРІНА, голови Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля, дискредитує не лише саму ідею суспільного руху, але і демонструє поведінку, що порочить ім’я члена Партії регіонів», - сказала О.ОЛЕШКО, коментуючи пікетування харківськими чорнобильцями обласного управління Пенсійного фонду України.

«У зв’язку з цим керівництво обласної організації Партії регіонів прийняло рішення про розгляд питання про виключення з лав партії В.С.ПРОСКУРІНА на найближчому засіданні політради», - заявила О.ОЛЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 15 листопада близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог. Пікетування управління ПФ у Харківській області чорнобильці продовжили протягом тижня.