Кузьмін: за вбивство Щербаня платила фірма Тимошенко

Фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство депутата Євгенія Щербаня. Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".

"Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунку кілерів надійшли від фірм, що належать Лазаренку і Тимошенко, - цитує Українська правда. - Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми".

"Більше того, відома фірма Somali Enterprises, яка перерахувала гроші за вбивство Щербаня, ця ж фірма перераховувала гроші Тимошенко, якщо пам'ятаєте цю історію, придбання шуб, коштовностей, автомобілів, оплата готелів ресторанів та іншого, - повідомив Кузьмін. - Це все доказано. Документально. І в цьому немає ніяких сумнівів. Є свідчення з цього приводу людей".

При цьому заступник генпрокурора зазначив, що "це все підлягає ретельній перевірці".

"І ми хочемо допомоги від американських прокурорів у цьому питанні. Ми намагаємося протягом року допитати Лазаренка, у тому числі з цього питання... Виїхати і допитати в США цих людей у ​​нас поки не виходить", - розповів Кузьмін.