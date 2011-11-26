«Фронт Змін» завершує акцію «Україна проти Януковича»

3 грудня партія «Фронт Змін» проведе у Києві підсумкову акцію «Україна проти Януковича».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації партії «Фронт Змін», 3 грудня представники організації візьмуть участь у всеукраїнській акції до 20-ї річниці всеукраїнського референдуму, яка відбудеться цього дня на Михайлівській площі у Києві.

Активісти партії вже підготували зібрані під час проведення акції «Україна проти Януковича» підписи мешканців Львівщини, які будуть долучені на Михайлівській площі до тисяч зібраних по всій Україні, і передані в Адміністрацію Президента України.

Як зазначили у прес-службі партії, в акції очікується участь кількох тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, «Фронту Змін» розпочав акцію «Україна без Януковича» 12 жовтня.

В ході акції активісти партії збирають підписи громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

У листівці наголошується: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листівки з підписами партія передасть Президентові.