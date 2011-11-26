Тягнибок: три партії мають спільно йти на вибори

"Батьківщина", "Фронт змін" і "Свобода" мають йти спільно на вибори до Верховної Ради.

Про це заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в ефірі Шустер Live.

"Є три політичні партії, які реалістично можуть подолати виборчий бар’єр: "Батьківщина", "Фронт змін" і "Свобода". Тому, я вважаю, ми маємо йти трьома колонами", - уточнив він.

"Домовитися про взаємне не поборювання, не критикувати один одного. Про спільну діяльність наших спостерігачів на виборах. Про дії юристів на випадок фальсифікацій", - додав політик.

"Нам треба узгодити кандидатів на всі 225 мажоритарних округів. Кандидат має бути єдиний", - цитує Українська правда.