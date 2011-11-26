Тягнибок: три партії мають спільно йти на вибори
08:48, 26 листопада 2011Політика
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Зокрема, узгодити кандидатів
"Батьківщина", "Фронт змін" і "Свобода" мають йти спільно на вибори до Верховної Ради.
Про це заявив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в ефірі Шустер Live.
"Є три політичні партії, які реалістично можуть подолати виборчий бар’єр: "Батьківщина", "Фронт змін" і "Свобода". Тому, я вважаю, ми маємо йти трьома колонами", - уточнив він.
"Домовитися про взаємне не поборювання, не критикувати один одного. Про спільну діяльність наших спостерігачів на виборах. Про дії юристів на випадок фальсифікацій", - додав політик.
"Нам треба узгодити кандидатів на всі 225 мажоритарних округів. Кандидат має бути єдиний", - цитує Українська правда.
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