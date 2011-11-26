40 патріотичних організацій лають закон про вибори

Понад 40 патріотичних громадських організацій та партій з різних областей України висловили протест проти нового закону про вибори народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у Громадській ініціативи «Оновлення країни», організація провела по всій Україні обговорення серед патріотичних організацій нового закону про вибори.

За результатами обговорень 41 громадська організація із Запоріжжя, Донецька, Хмельницького, Харкова, Одеси, Чернігова та Сум підтримали позицію "Оновлення країни" і поширили протестні заяви щодо цього закону. Серед підписантів: «Запорізька антикорупційна ліга», «Тризуб» ім.С.Бандери, «Громадський контроль», «НЕБО», «Зарево», «Народний контроль», «Спілка матерів Єнакієва», «Українська студентська спілка» у Чернігові, «Українська справа» у Тернополі. Також заяви підписали осередки політичних партій, зокрема, «Фронт Змін», КУН, «Народна Самооборона», Народний Рух України у Хмельницькому, УНП у Харкові, «Наша Україна» на Донеччині.

У своїх заявах громадські організації Запоріжжя розкритикували новий виборчий закон як такий, що не відповідає інтересам громадян та рекомендаціям міжнародних інституцій:

«Ми вважаємо, що даним законом влада та її сателіти мінімізували шанси на проходження до Верховної Ради нових облич, незаплямованих інтригами, зрадами, та політичною корупцією. Викликає занепокоєння той факт, що під час прийняття закону були проігноровані рекомендації Венеціанської комісії», - йдеться у зверненні громадських організацій Запоріжжя.

Учасники Комітету опору диктатурі Хмельниччини закликали опозицію об’єднатися: «Ми звертаємось до лідерів опозиційного табору із закликом не допустити взаємопоборення і виступити максимально сконсолідованими на виборах 2012 року».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Верховна Рада прийняла закон про вибори народних депутатів. Відповідно до закону, вибори депутатів проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар'єр і заборону на участь в виборах блоків партій.