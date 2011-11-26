Кличко просить ЄНП пильно стежити за виборами в Україні

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО попросив президента європейських «народників» Вільфреда МАРТЕНСА сприяти моніторингу парламентських виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це В.КЛИЧКО заявив під час зустрічі з головою Європейської народної партії.

«Необхідно якомога раніше сформувати списки спостерігачів на виборах, щоб вони змогли отримати всі необхідні акредитації», - сказав В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що нинішній закон про вибори у тому вигляді, в якому він був схвалений парламентом, є законом на користь партії влади.

При цьому В.КЛИЧКО зазначив, що депутати приймали закон з порушенням регламенту, а також ввели в нього неконституційні норми, зокрема, про можливість висування кандидатів одночасно за партійними списками і в мажоритарних округах.

Президент Європейської народної партії, у свою чергу, також висловив свої застереження щодо закону про вибори та його відповідності стандартам демократичних виборів.

В ході зустрічі сторони також обговорили питання партійного співробітництва, зокрема, між партією «УДАР» та Християнсько-демократичним союзом Німеччини.