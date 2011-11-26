Янукович вшанує пам’ять жертв голодоморів
10:08, 26 листопада 2011Політика
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І тоталітаризму
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні (Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» (вул. Лаврська, 15-а).
Про це повідомляє прес-служба Президента.
О 10.45 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму та у відкритті наріжного каменя на місці спорудження Меморіалу пам’яті жертв репресій 1936-1941 років (Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»).
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