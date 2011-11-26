Янукович вшанує пам’ять жертв голодоморів

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні (Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» (вул. Лаврська, 15-а).

Про це повідомляє прес-служба Президента.

О 10.45 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму та у відкритті наріжного каменя на місці спорудження Меморіалу пам’яті жертв репресій 1936-1941 років (Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»).