Наливайченко закликає «спалити політичне сміття» і йти далі

Опозиція зобов`язана піти на парламентські вибори 2012 року з єдиним виборчим списком на базі Комітету опору диктатурі.

Про це заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що це особливо важливо у нинішній ситуації, коли влада щоденно наступає на демократичні свободи та соціальні права людей, коли ухвалено зручний для влади виборчий закон зі змішаною системою виборів.

За його словами, необхідно повністю узгодити кандидатів у мажоритарних округах і сформувати єдиний виборчий список від опозиційних сил на базі Комітету опору диктатурі.

«Обов`язок опозиції - представити єдиний узгоджений список опозиції на мажоритарних округах, не допустити взаємопоборення, підтримати кандидатів та один одного», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що влада має оновитися, а до парламенту повинні прийти нові чесні політики.

«Політичного сміття в Україні досить - його треба спалити і йти далі», - вважає він.

«Усі старі політики мають піти до людей, прозвітувати, пройти люстрацію через мажоритарні округи», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, нагадавши, що саме таке рішення прийняла «Наша Україна», і воно стосується усіх партійців, хто раніше займав посади у владі.

«Ми повинні об`єднатися - тут і зараз створити єдиний список на базі КОДу, взяти до нього також лідерів із громадянського суспільства, із позапарламентських сил. Нас усіх має об`єднати єдина дія - соціальний захист пенсіонерів, чорнобильців, афганців, вимога змінити цей антинародний уряд», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Опозиція має запропонувати людям зрозумілу і переконливу альтернативу теперішній владі - єдину політичну команду та спільну програму дій: як змінити життя у країні на краще, як зберегти демократичний, вільний розвиток держави, як призначити незалежного прокурора і звільнити політичних в`язнів - Юрія ЛУЦЕНКА та Юлію ТИМОШЕНКО», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.