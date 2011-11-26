До Биківні 4 президенти приїхали на одному авто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та колишній президенти Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА та Віктор ЮЩЕНКО взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Як передає кореспондент УНІАН, усі четверо приїхали на церемонію в одному автомобілі і повернулись до Києва також разом.