До Биківні 4 президенти приїхали на одному авто

11:09, 26 листопада 2011
Політика
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До Києва поверталися також разом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та колишній президенти Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА та Віктор ЮЩЕНКО взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

Як передає кореспондент УНІАН, усі четверо приїхали на церемонію в одному автомобілі і повернулись до Києва також разом.

 

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