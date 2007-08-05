Мороз не відступається: каже, регіонали таки зайдуть до сесійної зали

Лідер Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що рішення позачергової сесії парламенту будуть легітимними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що заява міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА про те, що ВР може збиратися, але не може приймати рішення, є неправильною. О.МОРОЗ переконаний, що у разі присутності в залі достатньої кількості депутатів, сесія може приймати будь-які рішення.

Крім того, О.МОРОЗ вкотре заявив. що отримав підтвердження від прем’єр-міністра, голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про готовність фракції ПР брати участь у позачерговій сесії парламенту.

«Я мав розмову з В.ЯНУКОВИЧЕМ ще раз з цього приводу, і він ще раз підтвердив, що фракція готова зайти до сесійної зали», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, якщо уряд буде готовий доповісти про найактуальніші питання, - закупівлі за бюджетні кошти, реакції на рішення КС щодо пільг тощо, позачергова сесія буде проведена наступного тижня.

«Ми проведемо сесію, скоріше за все, на наступному тижні, оскільки пізніше це буде нераціонально», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня О.МОРОЗ видав розпорядження, згідно з яким, позачергову сесію Верховної Ради України п`ятого скликання заплановано провести 7-10 серпня 2007 року.

3 серпня міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання, що народні депутати V скликання мають право збиратися на позачергову сесію, однак засідання ВР буде легітимним, якщо на нього прийдуть 300 делегатів.