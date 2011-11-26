Дипломат: ЄврАзЕС не надсилало Януковичу запрошення на 19 грудня

Євразійське економічне співтовариство не надсилало офіційного запрошення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ взяти участь у засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня у Москві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив високопоставлений дипломат у Москві.

“Офіційного запрошення на адресу Президента України як керівника країни-спостерігача взяти участь у засіданні ЄврАзЕС поки що не було”, - сказав дипломат.

Він зауважив, що питання участі представників України у засіданні повторюється кожного разу, адже всі країни СНД намагаються використати цей формат для проведення двосторонніх зустрічей або взяти участь у зустрічах керівників інших інтеграційних об’єднань.

Співрозмовник агентства зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у неформальному саміті СНД у Москві 20 грудня, а інше поки що не планується.

“Президент України їде на саміт СНД, і розмови проте, що він візьме участь ще й в інших заходах, на сьогодні безпідставні”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у секретаріаті ЄврАзЕС повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня у Москві, а цього дня у Києві має відбутися саміт Україна - Євросоюз.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

Генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ 24 листопада повідомив, що запрошення В.ЯНУКОВИЧУ взяти участь у засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС надіслано, але його участь не підтверджено.

«Ми на кожне засідання його (В.ЯНУКОВИЧА) запрошуємо, він очолює країну, яка є спостерігачем ЄврАзЕС. ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ завжди беруть участь, коли у них є можливість і бажання», - сказав Т.МАНСУРОВ.