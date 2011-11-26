МЗС: Саміт Україна - ЄС відбудеться за будь-якої політичної погоди

12:28, 26 листопада 2011
Політика
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А з текстом асоціації можуть бути проблеми

Саміт Україна - ЄС, запланований на 19 грудня в Києві, відбудеться за будь-якої політичної погоди.

Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» висловив заступник міністра закордонних справ, керівник делегації України на переговорах з Європейським Союзом про Угоду про асоціацію Павло КЛІМКІН.

«Був офіційний обмін відповідними документами про те, що саміт відбудеться 19 грудня, - нагадав дипломат. – А зміна клімату - це питання, яке розглядається в рамках Кіотського процесу, а не відносин Україна - ЄС».

На запитання про те, чи буде парафовано на саміті Угоду про асоціацію, П.КЛІМКІН відповів: «Ми працюємо над цим. Хоча це питання, на відміну від підписання і ратифікації, є швидше технічним. Адже парафування - це технічна фіксація згоди сторін з приводу тексту угоди. Воно означає, що сторони в якийсь момент домовилися: вони завершили переговори щодо тексту».

Відтак іде процедура підготовки до підписання, яка «займе в ЄС, очевидно, декілька місяців. Оскільки необхідно перекласти цей вельми об`ємний текст всіма офіційними мовами ЄС плюс розгляд у юридичних службах. Наші процедури займуть трохи менше часу. Зараз займаємося остаточним зведенням тексту, а це дуже непроста робота, оскільки виникають норми посилань, необхідність перевірити нумерацію статей, термінологію», - сказав П.КЛІМКІН.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Києві відбудеться ХV саміт Україна-ЄС, на якому планується офіційне оголошення про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

23 листопада низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕс повідомили, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕс 19 грудня в Москві.

24 листопада В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

 

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