Кузьмін знає, чому Марта Борщ не пам'ятає показів про вбивство Щербаня

Перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН вважає цілком логічним, що американська сторона не пригадує матеріалів у справі екс-голови уряду України Павла ЛАЗАРЕНКА щодо можливої причетності колишнього українського прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО до вбивства депутата Євгена Щербаня.

Про це Р.КУЗЬМІН сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері, коментуючи відповідну заяву колишнього заступника генпрокурора США по округу Північна Каліфорнія Марти БОРЩ.

"Пані БОРЩ розслідувала справу про відмивання злочинно нажитих коштів екс-прем’єром ЛАЗАРЕНКОМ. Марта БОРЩ не розслідувала справу про вбивство народного депутата Щербаня. Тому, звичайно, вона може цього нюансу допиту, який проводила особисто, і не пригадувати", - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він додав, що завданням американської прокуратури було довести причетність П.ЛАЗАРЕНКА до відмивання коштів. "Але у ході допиту, який проводила Марта БОРЩ, один зі свідків сказав про те, що йому відомо, що вбивство депутата Щербаня було здійснено за замовленням прем`єр-міністра ЛАЗАРЕНКА, і гроші за вбивство депутата виплачувалися з рахунків підприємств, які контролювалися ЛАЗАРЕНКОМ і ТИМОШЕНКО ...Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, що належать ЛАЗАРЕНКУ і ТИМОШЕНКО", - заявив Р.КУЗЬМІН.

Він додав, що фірма Somali Enterprises, яка перерахувала кошти за вбивство Є.Щербаня, також перераховувала кошти Ю.ТИМОШЕНКО за придбання шуб, коштовностей, автомобілів, оплату готелів, ресторанів тощо.

"Це все доведено. Документально. І в цьому немає ніяких сумнівів. Є свідчення з цього приводу людей", - наголосив.

За його словами, українська сторона хоче отримати допомогу від американських прокурорів у цьому питанні. "Ми намагаємося протягом року допитати ЛАЗАРЕНКА, у тому числі з цього питання. У нас є дуже багато запитань до громадян США, які так чи інакше брали участь у цих операціях. Переговори ми протягом року ведемо, але виїхати і допитати у США цих людей у нас поки не виходить", - наголосив Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, коментуючи 19 листопада заяви представників Генпрокуратури України, що американська сторона у справі П.ЛАЗАРЕНКА має матеріали, що нібито свідчать про причетність Ю.ТИМОШЕНКО до вбивства екс-голови НБУ Вадима Гетьмана і депутата Є.Щербаня, М.БОРЩ сказала: "Я бачила повідомлення в пресі на цю тему. Я не можу згадати якихось доказів, крім повідомлень преси, в яких були посилання на показання свідків". "Якщо у Генеральної прокуратури є якісь інші докази, то я з ними не знайома", - додала вона.