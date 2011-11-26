МЗС: Членство України в Євросоюзі є питанням часу

Членство України в Європейському Союзі є питанням часу. Всі європейські політики визнають, що у України є європейська перспектива, і питання лише в тому, коли її буде зафіксовано і як.

Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» висловив заступник міністра закордонних справ, керівник делегації України на переговорах з ЄС щодо Угоди про асоціацію Павло КЛІМКІН.

«У мене було дуже багато різних розмов, але я ніколи не чув, що Україна не зможе в майбутньому стати членом ЄС. Навіть від німців. Вони чітко говорять: членство України є, швидше, питанням часу і розуміння німецьким суспільством процесів розширення і звикання до нових країн-членів ЄС», - наголосив заступник міністра.

«До речі, поки що всі розширення ЄС принесли економічну вигоду всьому ЄС, зокрема і його “старим“ членам, - додав він. - Існують відповідні розрахунки. Німеччина дуже сильно виграла від останньої хвилі розширення. І навіть у Голландії, де настрої з цього приводу доволі стримані, дослідження показало, що ця країна також економічно дуже виграла. Отже є емоційне сприйняття, а є реальність».