Колишня партія Кінаха продовжить з`їзд до кінця виборів?

Вчора VI з`їзд Партії промисловців і підприємців України ухвалив рішення завершити засідання і знову зібрати делегатів «у разі потреби».

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, делегати з`їзду ухвалили рішення про припинення членства в партії тих її членів, які будуть включені у виборчий список Партії регіонів.

При цьому кількість і прізвища можливих кандидатів на з`їзді не повідомлялися. В ході виступів на з`їзді представники івано-франківської організації партії виступили категорично проти підтримки ПППУ Партії регіонів.