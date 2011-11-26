Кузьмін каже, що в його підрозділі справи на Черновецького ніколи не було

У підрозділі Генеральної прокуратури України, яким керує перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН, немає кримінальних справ щодо колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА та мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це Р.КУЗЬМІН сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п`ятницю ввечері, відповідаючи на запитання, чому досі немає справ проти вищевказаних осіб.

"У Генеральній прокуратурі я відповідаю за Головне слідче управління, яке розслідує особливо актуальні злочини", - сказав він. Р.КУЗЬМІН додав, що в цьому управлінні працюють 36 прокурорів.

"У цьому слідчому підрозділі ніколи не було кримінальної справи стосовно Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Ніколи. У цьому слідчому підрозділі ніколи не було кримінальної справи, порушеної стосовно екс-президента ЮЩЕНКА. Ми таку справу не розслідували", - додав перший заступник генпрокурора.

За словами Р.КУЗЬМІНА, у цьому підрозділі не було навіть матеріалів щодо цих осіб.

"Ви маєте розуміти, що у компетенцію слідчого не входить ходіння по організаціях, підприємствах, міністерствах у пошуках якихось злочинів. Слідчий - не оперативний працівник. У функції слідчого не входить збирати плітки на базарах, у тролейбусах і на вокзалах...", - наголосив він.