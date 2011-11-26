Тимошенко: тоталітарні режими жорстоко борються з усім українським

Жахливі події 1932-1933 років завжди будуть страшним нагадуванням того, що тоталітарні режими для боротьби з "усім українським" використовуватимуть найжорсткіші способи, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО.Про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до Дня пам’яті жертв голоморів, текст якого розміщено на її офіційному сайті.

«Сьогодні всі українці зі скорботою вшановують пам‘ять мільйонів співвітчизників, які трагічно втратили життя під час Голодомору 1932-33 років – геноциду, штучно влаштованого сталінським режимом. Це чорна сторінка в історії України, одна з найбільших трагедій ХХ століття. Голодомор - це невичерпний біль нації та злочин, який не можна простити. Тоді біда прийшла майже до кожної родини, кожної оселі. Україна втратила понад десять мільйонів життів. Мільйони українців загинули від голоду, а ще багато мільйонів так і не народилися. Сталінський режим свідомо прирік українців на голодну смерть, намагаючись такими нелюдяними засобами зламати волю українців та поховати мрії про свободу та справедливість. Я знаю, що пам‘ять нації дуже сильна, а жахливі події 1932-1933 років завжди будуть страшним нагадуванням того, що тоталітарні режими для боротьби з "усім українським" використовуватимуть найжорсткіші способи», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що молиться за усі невинно загублені души і просить усіх приєднатися до цієї молитви.