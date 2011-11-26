Янукович: ми зуміли перегорнути важкі сторінки історії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії відкриття наріжного каменя під будівництво Меморіалу пам'яті жертв репресій 1936-1941 років.

Меморіал буде споруджено на території Національно-історичного меморіального заповідника «Биківнянські могили», повідомили УНІАН у пресс-службі Президента.

«Меморіал стане символом пам’яті про тих, хто зазнав тяжких мук і несправедливості, віддав своє життя заради нашого майбутнього», – наголосив у своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що меморіал також стане «символом перестороги проти повторення подібних трагедій на українській землі».

Сьогодні, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, у день вшанування Україною пам’яті жертв голодоморів, «ми згадуємо й загиблих жертв тоталітарного режиму».

«Ми втратили цілий пласт вчених, митців, духовних лідерів, управлінців, інженерів... Але наш народ вистояв і відродився. Ми зуміли перегорнути важкі сторінки історії та знайшли сили, щоб іти далі», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Народ досяг своєї споконвічної мети – незалежної та соборної держави», – підкреслив він.

*** Біля селища Биківня Київської області знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій, страчених у Києві органами НКВС в 1930-40-х роках. За даними науковців, у Биківні поховано близько 100-120 тисяч репресованих. На сьогодні за виявленими документами встановлене 14191 прізвище.

У 1995 році на виконання розпорядження Президента від 11 серпня 1994 року «Про заходи щодо вшанування пам’яті жертв політичних репресій, похованих у селищі Биківня» було засновано Меморіальний комплекс жертвам політичних репресій 1930-х років.

Постановою уряду від 22 травня 2001 року на його основі було створено Державний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

У травні 2006 року указом Президента заповідник отримав статус національного.