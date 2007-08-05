Чому в списку Партії регіонів немає Медведчука

Член політради Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що робота в парламенті не цікавить колишнього голову СДПУ (о) Віктора МЕДВЕДЧУКА. Про це вона заявила журналістам, відповідаючи на запитання, чому в списку Партії регіонів немає прізвища В.МЕДВЕДЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, „Віктор МЕДВЕДЧУК вже тричі був депутатом Верховної Ради України, і, мені здається, робота в парламенті його тепер не цікавить”.

За даними Г.ГЕРМАН, колишній лідер СДПУ (о) має намір зосередити свої зусилля на своїй професійній діяльності. “Грамотні юристи потрібні Україні, особливо тепер, коли політичну доцільність намагаються поставити над законом”, - зазначила вона.

Натомість, за словами Г.ГЕРМАН, до списку Партії регіонів увійшли кілька досить авторитетних членів СДПУ(о). Зокрема, зазначила вона, “до першої п’ятірки нашого списку ввійшов Нестор ШУФРИЧ, також у першій сотні є Михайло ПАПІЄВ, що свідчить про дружні відносини Партії регіонів і СДПУ(о)”.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня делегати з`їзду СДПУ(о) прийняли відставку В.МЕДВЕДЧУКА з поста голови партії.

4 серпня міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ вступив до лав Партії регіонів і став п’ятим номером у передвиборчому списку партії.

Як відомо, Н.ШУФРИЧ до цього був членом СДПУ (о).