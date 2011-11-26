Томенко про геноцид, "русский мир" і українську державу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що визнання Голодомору як геноциду українського народу є визнанням України як самостійної держави українського народу.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі М.ТОМЕНКА, саме так, за його словами, можна оцінити ставлення до цієї трагічної події, яка вшановується в Україні сьогодні.

М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо сьогодні загально оцінити лінію конфлікту, що відбувається в Україні, то вона проходить передовсім за ідеологічною світоглядною ознакою. «Є ідеологи та стратеги свідомої антиукраїнської політики під лаштунками так званого «русского мира». Є у владі і ті, які опосередковано ведуть антиукраїнську політику», - сказав М.ТОМЕНКО.

«Тому нині завдання і громадськості, і українських політичних сил для того, щоби протистояти цьому, максимально об’єднатися та діяти спільно, щоб захистити власні цінності, власну історію, власні традиції», - додав він.

«Ми стоїмо перед необхідністю віднести на другий план вузькопартійні розбіжності, оскільки українське національне питання сьогодні як ніколи важливе», - наголосив віце-спікер.

На переконання М.ТОМЕНКА, у зв’язку з цим можна перефразувати відомий біблійний вислів, що «у справі захисту українського світу хто не проти нас, той за нас». «Всі ті, які прямо чи опосередковано залишаються на позиції захисту України як національної держави, прямо чи опосередковано підтримують концепцію українського світу, - всі наші колеги і соратники у спільній боротьбі», - підкреслив М.ТОМЕНКО.