У Львові призначено антифашистський форум

2 грудня у Львові планується Міжнародний антифашистський форум за участю представників комуністичних і ветеранських організацій країн СНД.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛЕНЮК.

Він зазначив, що основною метою форуму, який проходитиме під гаслом: «Ні – відродженню неофашизму», буде вироблення стратегії протистояння і недопущення новітніх неофашистів.

До участі у форумі запрошені генконсули, які мають консульства у Львові, зокрема, генеральний консул Російської Федерації, а також представники антифашистських сил, комуністичних партій, громадських і ветеранських організацій країн СНД.

«28 жовтня, коли ми планували проведення Антифашистського форуму у Львові, влада нам не надала приміщення для проведення заходу, цим самим зірвавши його проведення за участю закордонних учасників. Цього разу ми сподіваємось, що міжнародний форум відбудеться і влада цьому не перешкоджатиме», - зазначив О.КАЛЕНЮК.

Проведення форуму заплановано у приміщенні театру Західного оперативного командування.

Поки що не відома реакція представників ВО «Свобода», які під час анонсування попередньої дати форуму заявляли, що не допустять його проведення у Львові.