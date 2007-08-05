Тимошенко відкрила з’їзд БЮТ

У Києві розпочався міжпартійний з’їзд політичних партій виборчого Блоку Юлії Тимошенко, на якому планується висунення кандидатів у народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер блоку Ю.ТИМОШЕНКО перед початком з’їзду повідомила, що прибула достатня кількість делегатів з усіх регіонів України, щоб розпочати з’їзд.

Переважна більшість делегатів вдягнуті в білі сорочки з символікою блоку, а лідер БЮТ - у національному вбранні з червоним намистом шиї.

Перед початком з’їзду народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО та державна хорова капела ім. Ревуцького виконала духовний гімн «Україна».

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня політичні партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок» утворили виборчий блок політичних партій на позачергових виборах народних депутатів. Повна назва нового виборчого блоку політичних партій: «Блок Юлії Тимошенко – Виборчий блок політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Українська соціал-демократична партія та партія «Реформи і порядок». Скорочена назва - «Блок Юлії Тимошенко». Рішення про утворення блоку було ухвалене на підставі рішень з’їздів цих партій, що відбулися 2 серпня 2007 року.